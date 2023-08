Normandie. Les six concerts à ne pas manquer à la rentrée

À peine de retour des vacances, vous cherchez à faire de nouvelles découvertes musicales ou voir vos artistes préférés sur scène ? La rédaction de Tendance Ouest fait le point sur les concerts à voir absolument à la rentrée.

Nuit Incolore et Yuston XIII à la Luciole d'Alençon

Tantôt pop tantôt rap, les mélodies de Nuit Incolore oscillent tandis que l'artiste aborde la solitude, l'amour ou l'abandon en s'inspirant aussi bien de Charles Aznavour que des films de Tim Burton ou les animés japonais.

Un cocktail qui fonctionne, avec en première partie le ténébreux Yuston XIII et ses créations entre rap et poésie. Ils seront tous deux la scène de la Luciole à Alençon le jeudi 28 septembre : toutes les informations sont accessibles via ce lien.

Grand Hôtel et Quentin Sauvé au Tétris au Havre

Ça vous arrive, parfois, d'avoir l'impression d'être le personnage d'un film, les écouteurs vissés dans les oreilles ? C'est exactement le sentiment que procurent Grand Hôtel, un trio rock et folk dans une atmosphère aussi douce que mélancolique et Quentin Sauvé, dont la voix envoûtante est bercée par des mélodies pop et folk.

Ils seront en concert le 20 septembre à la salle du Tétris au Havre lors d'une soirée "Bienvenue" le mercredi 20 septembre, qui accueille l'équipe du 6PAR4, salle de concert à Laval (Mayenne), avec au menu groupes locaux à découvrir et spécialités à déguster ! Informations et réservations sur le site du Tétris.

Jeanne Added au 106 à Rouen

Elle écume les festivals cet été, et ce n'est pas près de s'arrêter : Jeanne Added enivre par ses sonorités intenses et ses paroles bienveillantes entre électro-pop et explosions lyriques.

L'artiste originaire de Reims a raflé pas moins de récompenses aux Victoires de la musique 2019, dans les catégories "artiste féminine" et "album rock" pour son album "Radiate". Elle sera à l'affiche du 106 à Rouen le jeudi 19 octobre, et pour réserver ses places, c'est par là.

Johan Papaconstantino et Édouard Bielle au BBC à Hérouville

Rendez-vous le vendredi 20 octobre au Big Band Café pour une soirée riche en contrastes et en paroles qui vont tout droit au palpitant. Le premier, Johan Papaconstantino offre un aller simple pour les contrées méditerranéennes accompagné de sa guitare, de son bouzouki et de ses machines. Le second, Édouard Bielle, parle d'amour avec humour sur fond d'esthétique yéyé bien léchée. Rendez-vous sur le site du BBC pour réserver vos billets.

La soirée Ed Banger au Cargö de Caen

Ils sont parmi les incontournables de la musique électronique française, de ceux qui font partie de la "french touch" : les artistes du label Ed Banger, fondé en 2003, ont fait danser les foules dans toute la France.

Son fondateur, Pedro Winter (alias Busy P.) montera sur scène le samedi 23 septembre au Cargö de Caen avec Elkka pour une folle soirée en perspective avec en prime Romain FX et le crew Vitamine.

Informations et réservations via ce lien.

Patrice au Normandy à Saint-Lô

Avant les Rendez-vous soniques du vendredi 3 au samedi 11 novembre, rendez-vous au Normandy à Saint-Lô pour un shoot de bonne humeur le samedi 14 octobre avec Patrice, originaire d'Allemagne et de Sierra Leone. Si l'artiste est connu et reconnu pour ses talents de prestation live, ses mélodies emportent tout sur leur passage entre reggae, pop, soul, punk ou encore hip-hop. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site du Normandy.