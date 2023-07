Rouen. "Rendre l'accès aux informations plus simple" : un site internet dédié aux ZFE

La Métropole de Rouen améliore ses services informatiques. Dans le cadre de la Zone à faibles émissions mobilité (ZFE-m), la Métropole Rouen Normandie avait mis en place, jusque-là, un onglet dédié sur son site internet officiel. Depuis mardi 25 juillet, un nouveau site internet exclusivement dédié aux Zones à faibles émissions a été créé "pour rendre l'accès à toutes les informations plus simple, plus efficace et plus lisible".

De nouvelles fonctionnalités

"Les habitants de la Métropole à la recherche d'informations pourront y retrouver une Foire aux questions (FAQ), le lien pour commander sa vignette Crit'air, un simulateur d'aides et les différents formulaires d'aides ou encore des plaquettes d'information", indique la Métropole Rouen Normandie. Sur la page d'accueil, les usagers peuvent directement avoir accès à une carte indiquant les secteurs géographiques concernés par la ZFE. Une barre de recherche leur permet également d'obtenir plus de renseignements. De plus, une rubrique "Obtenez votre vignette Crit'Air" donne directement accès à la page officielle du gouvernement pour obtenir sa vignette.