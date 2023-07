Cherbourg-en-Cotentin. Pour les 50 ans de la Rolex Fastnet, un dispositif de surveillance terrestre et maritime 

Outre un dispositif à terre assuré par la police nationale et la gendarmerie départementale, la Rolex Fastnet Race, dont le départ est prévu samedi 22 juillet à Cherbourg, sera également sous surveillance depuis les côtes. La Préfecture maritime a en effet annoncé que la gendarmerie maritime serait déployée pour compléter le dispositif mis en place.

• À lire aussi. Événement. Le plein d'animations autour de la Rolex Fastnet Race à Cherbourg

Jusqu'au samedi 29 juillet, le dernier jour des festivités, des patrouilles maritimes et terrestres seront assurées par le peloton de sûreté maritime et portuaire militaire, la brigade de surveillance du littoral et la brigade de gendarmerie maritime. Le but ? Assurer la sécurité et la protection des approches. Une permanence continue sera ainsi effectuée toute la semaine, permettant une intervention rapide en cas d'incident en mer.