Événement. Le plein d'animations autour de la Rolex Fastnet Race à Cherbourg

La Rolex Fastnet Race revient à Cherbourg pour sa 50e édition, du samedi 22 au samedi 29 juillet. Créée en 1925, cette course mythique de voile relie Cowes, au sud de l'Angleterre, et la Normandie, en passant par le Fastnet Rock, petite île au sud de l'Irlande. Un parcours de près de 1 300 kilomètres.

• Lire aussi. Cherbourg. À la Rolex Fastnet Race, un spectacle avec 200 drones lumineux à voir

La semaine précédente, du 17 au 21 juillet, de nombreux bateaux sont attendus à Cherbourg pour le pré-départ avec de multiples animations au menu. Partant de Cowes le 22 juillet, les premiers bateaux devraient atteindre la Manche le 23 juillet. Durant une semaine, plusieurs jours de fête et d'initiation aux sports nautiques sont prévus au village. Des concerts gratuits seront proposés lors des remises de prix, le 25 juillet pour les professionnels et le 28 juillet pour les amateurs. "Un show lumineux de 200 drones le samedi 28 juillet, à 23 heures, et le passage de la Patrouille de France le lendemain vers 17 heures seront les deux rendez-vous à ne pas manquer", indique François Tregouet, directeur de l'organisation à l'arrivée à Cherbourg.