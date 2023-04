Cherbourg. A la Rolex Fastnet Race, un spectacle avec 200 drones lumineux à voir

La 50e édition de la Rolex Fastnet Race, course mythique de voile organisée du samedi 22 au samedi 29 juillet, a été dévoilée jeudi 20 avril. Les organisateurs de l'arrivée à Cherbourg annoncent que la semaine du grand départ, il sera possible de découvrir les bateaux et de rencontrer les skippers, et de profiter des animations et des concerts… Ce sera le cas également pendant la course. Près de 500 bateaux - un record absolu - sont attendus.

Benoit Arrivé, maire de Cherbourg-en-Cotentin, Jeremy Wilton, président de Royal Ocean Racing Club, David Margueritte, président de l'Agglo du Cotentin, et Isabelle Fontaine, conseillère départementale.

Un spectacle avec 200 drones lumineux sera également proposé le vendredi 28 juillet et la Patrouille de France sera de passage le lendemain pour la clôture de l'événement. La course s'élancera le samedi 22 juillet de Cowes sur l'île de Wight au Royaume-Uni. À Cherbourg, le village de course se trouvera sur la Plage Verte de Cherbourg.

Le programme complet

Du lundi 17 au vendredi 21 juillet, 200 bateaux pour le pré-départ

Du samedi 22 au samedi 29 juillet, de 10 h à 1 h, village course, bar et restauration

Tous les jours : skimboard avec Mauna Kéa, mur d'escalade et tyrolienne, initiation à la plongée, ateliers créatifs, chalets associatifs et village marchand.

- Jeudi 20 juillet

18 h : soirée de lancement et présentation des équipages

19 h : dédicaces et film "Raconte moi ta Fastnet"

19 h 30 : concert du groupe irlandais Greens Lads

- Vendredi 21 juillet

Départ des bateaux pour Cowes en Grande-Bretagne

- Samedi 22 juillet

De 10 h à 18 h : présence de vieux gréements au port

De 11 h à 19 h : présence des marins pompiers

11 h : inauguration du village de la Rolex Fastnet Race

14 h : défi La Fastnet des bases nautiques

14 h : départ de la course en direct sur les écrans géants

De 14 h à 18 h : maquillage et sculpture sur ballon

17 h : initiation à la voile sur un bateau de régate J80

18 h : concert du groupe reggae Le Blob

- Dimanche 23 juillet

De 14 h à 17 h : maquillage

14 h : concert Les Marins du Cotentin

17 h : initiation à la voile sur un bateau de régate J80

18 h : concert latino El Machete Trio et initiation à la salsa

- Lundi 24 juillet

De 11 h à 19 h : atelier création au manoir du Tourp et animation à La Cité de la Mer

A 11 h, 14 h, 16 h et 18 h : tout savoir sur les requins

De 14 h à 17 h : maquillage

17 h : initiation à l'aviron

18 h : concert folk Fils and Ships

- Mardi 25 juillet

De 11 h à 19 h: atelier création au Manoir du Tourp et animation à La Cité de La Mer

A 11 h, 14 h, 16 h et 18 h : tout savoir sur les requins

De 14 h à 17 h : atelier créatif

17 h : initiation au sauvetage et au secourisme

17 h 30 : film "Raconte-moi ta Fastnet"

18 h : remise des prix Ultim - Imoca - Ocean Fifty

19 h 30 : concert rock Kind of Queen

- Mercredi 26 juillet

De 11 h à 19 h: animation à La Cité de La Mer

A 11 h, 14 h, 16 h et 18 h : animation "Le pouvoir des algues"

De 14 h à 18 h : maquillage, atelier éco-responsable et sculpture sur ballon

17 h : lecture et dédicace et initiation à la voile

18 h : concert jazz Louise Ausseuil Trio

- Jeudi 27 juillet

De 11 h à 19 h: animation à La Cité de La Mer

A 11 h, 14 h, 16 h et 18 h : animation "Le pouvoir des algues"

De 14 h à 18 h : atelier créatif

17 h : initiation au kayak

18 h : concert rock Rusthead

- Vendredi 28 juillet

De 11 h à 19 h: animation à La Cité de La Mer

A 11 h, 14 h, 16 h et 18 h : animation "Faisons nos valises"

De 14 h à 17 h : atelier peinture en famille

17 h : lecture et dédicace et initiation au wing foil

17 h 30 : film "Raconte-moi ta Fastnet"

18 h : remise des prix IRC et Class 40

19 h 30 : DJ Set Seejow

21 h : concert funk Tha Dunciz

23 h spectacle de drones lumineux

Samedi 29 juillet

De 11 h à 14 h : maquillage et sculpture sur ballon

17 h : show de la Patrouille de France

19 h : clôture de la Rolex Fastnet Race 2023.