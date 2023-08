Eure. La Seine à vélo entre Vernon et Val-de-Reuil

57. Il s'agit du nombre de kilomètres qui séparent Vernon à Val-de-Reuil sur le parcours de la Seine à vélo. Entre routes et pistes cyclables, le tracé peut se réaliser en moins de quatre heures, mais ce n'est pas le but. L'objectif de cette route entre Paris et Le Havre est de découvrir le patrimoine longeant la Seine.

Plusieurs étapes

Depuis Vernon, la balade commence à travers les paysages normands typiques : les falaises de craie blanche, les charmantes maisons de pierres et de colombages… jusqu'à la ville des Andelys. Un arrêt par Château-Gaillard, construit par Richard Cœur de Lion. Le circuit se poursuit jusqu'au petit village de Poses, ancienne cité batelière. Le musée de la Batellerie raconte la vie du fleuve, les graffitis de marins sur les murs de l'église, le barrage et son seinoscope qui permet de voir passer les poissons. Il faut également marquer l'arrêt à Biotropica, à la ferme Anymania de Val-de-Reuil ou encore au parc de Léry-Poses.