Saint-Aubin-sur-Scie. Des centaines de caravanes de gens du voyages s'installent : "Il y a eu un vrai dialogue"

Environ 230 caravanes sont arrivées soudainement à Saint-Aubin-sur-Scie près de Dieppe dans la nuit de dimanche 16 juillet à lundi 17 juillet. "On a été prévenus vers 22 heures, c'est à ce moment-là que je me suis rendu sur place avec les services des forces de l'ordre et de l'État", explique Jeremy Payet, deuxième adjoint au maire de Saint-Aubin-sur-Scie.

Les voyageurs doivent rester jusqu'à dimanche 23 juillet avant de prendre la route vers l'ex Basse-Normandie. "Il n'y a pas eu de problème, ni de dégradation" assure l'élu. "On a écrit une convention d'occupation précaire, l'agglo a joué le jeu aussi de mettre des bennes pour récupérer les ordures, donc il y a eu un vrai échange et un vrai dialogue… Cela a permis d'apaiser la situation", même si l'activité de l'aérodrome a été suspendue.

Jérémy Payet, deuxième adjoint au maire de Saint-Aubin-sur-Scie Impossible de lire le son.

Près de 1 000 caravanes en Seine-Maritime

D'après l'agglomération de Dieppe Maritime, en charge de la gestion et l'entretien des aires d'accueil des gens du voyage, ce sont près de 600 caravanes qui ont ainsi transité dans la région de Dieppe entre Petit Caux, Neuville-Lès-Dieppe et Saint Aubin-sur-Scie depuis ces derniers jours.

Dans un communiqué publié le 17 juillet dernier, la préfecture affirmait que, "dans la soirée de dimanche 16 juillet 2023, un nombre important de passages estivaux de gens du voyage ont été constatés en Seine-Maritime. Près d'un millier de caravanes sont aujourd'hui [lundi 17 juillet] présentes dans le département".

• Lire aussi. Métropole Rouen Normandie. Le préfet choisit Tourville pour l'aire de grand passage des gens du voyage

La mairie de Saint-Aubin-sur-Scie et l'exploitant de l'aérodrome ont engagé un dialogue avec la communauté des gens du voyage.

Les services de l'État ont d'ailleurs rappelé que l'accueil des gens du voyage relève des communes et notamment des intercommunalités. Hors, seul Le Havre Seine Métropole "s'est conformé à cette prescription" indique la préfecture tandis que "l'Agglomération Fécamp Caux Littoral est en voie de débuter les travaux de son aire de grand passage". L'agglomération de Dieppe tout comme Eu-Le Tréport et la Métropole de Rouen n'ont pas engagé pour l'heure de travaux concernant une aire de grand passage.

C'est justement ce qui a fait défaut dimanche 16 juillet à Saint-Aubin-sur-Scie. "Les infrastructures sont obligatoires, c'est ce que nous a expliqué effectivement le représentant de la communauté… et que l'absence de cette aire de grand passage sur notre territoire pouvait générer la situation d'aujourd'hui".

Jérémy Payet, deuxième adjoint au Maire de Saint-Aubin-sur-Scie Impossible de lire le son.

Une aire existante au Val d'Arquet

La mairie de Saint-Aubin-sur-Scie a indiqué avoir fléché un terrain dans son plan local d'urbanisme (PLU) pour l'installation d'une aire de grand passage.

Un dossier que doit étudier l'agglomération Dieppe Maritime à l'automne prochaine. Une délibération doit avoir lieu pour le choix d'un nouveau terrain.

Toujours selon l'agglo, il existe aujourd'hui une aire de grand passage "transitoire", au Val d'Arquet, utilisée depuis des années mais qui n'est plus aux normes.