Près de Rouen. Une conductrice de 26 ans interpellée pour refus d'obtempérer

Les faits ont eu lieu vers 7 heures du matin lundi 17 juillet, à Saint-Pierre-lès-Elbeuf. Repérée par la police pour ne pas avoir déclenché son clignotant à la sortie d'un giratoire, une conductrice de 26 ans, avec son bord trois autres personnes, refuse le contrôle et accélère au moment où la police déclenche ses avertisseurs sonores et lumineux. S'ensuit alors une course-poursuite dans les rues. Selon les autorités, la jeune femme conduit dangereusement en empruntant, notamment, des axes à contresens. La voiture s'insère finalement dans une impasse puis percute un escalier en pierre devant un bâtiment avant de finir sa course dans un grillage.

Pas de permis ni d'assurance

Bloqués, les passagers du véhicule sont contraints de se rendre à la police, qui découvrira que la conductrice a eu son permis suspendu et conduit une voiture non assurée. Elle est également testée positive à l'alcool. Une enquête a été ouverte pour refus d'obtempérer, conduite sans permis et défaut d'assurance.