A Rouen, Free a tout compris

C’est un événement. L’opérateur Free, avec son personnage Rodolphe et son fameux slogan “Il a Free, il a tout compris”, a ouvert sa première boutique en France, au 31, rue Jeanne d’Arc, à Rouen.

Ouvert depuis lundi 9 mai, le Free center se veut être un lieu de découverte et de pédagogie et permettre aux futurs abonnés de tester les nouveautés de la freebox révolution. Dans un magasin complètement équipé, il possible aux clients et visiteurs, de tester toute l’efficacité de cette nouvelle freebox qui propose internet sur la TV, jeux HD et service wifi...etc. Pour ne pas se sentir perdu au milieu des écrans tactiles et autres technologies, des conseillers sont présents en permanence pour informer et guider les futurs abonnés. Encore au stade de test, ce lancement d’un Free center a pour objectif d’observer les abonnés ou futurs abonnés, si ils s’approprient ce lieu et les offres promotionnelles qu’il propose. Si cette période d’expérimentation est concluante, cela promet le lancement d’autres points de vente tout autour de Paris, de 50 à 200 kilomètres de la capitale.

Pratique. Free est situé au 31 rue de Jeanne d’Arc, Rouen. Ouvert du lundi au samedi de 9 h 30 à 19 h.