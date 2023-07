Calvados. Des ferrailleurs escroquent une entreprise de récupération de métaux

Le jugement avait été mis en délibéré au jeudi 6 juillet. Le 1er juin, huit prévenus âgés de 31 à 69 ans étaient jugés au tribunal de la Presqu'île de Caen. Tous répondaient d'escroquerie, de janvier 2016 à avril 2019, envers la société de ARD Clomenil basée à Tracy-Bocage, spécialisée dans la récupération de métaux et ferrailles. Six d'entre eux répondaient, en plus, de travail dissimulé. Sur les huit prévenus, deux étaient employés de la société. L'un était l'homme de confiance du PDG. De plus, cinq des prévenus sont de la même famille : père, fils et cousin.

Les ferrailleurs se présentaient à la société pour vendre des métaux ou de la ferraille. L'employé qui les recevait majorait le poids des produits, même quand parfois aucune marchandise n'était déposée. Ensuite, "le client" recevait un chèque d'un montant supérieur au dépôt. Ce vol a duré pendant plus de trois ans. C'est un nouveau directeur financier qui, surpris, d'une différence importante entre la marchandise prétendument achetée et celle en stock, s'est interrogé. Il a fait poser des caméras, ce qui a permis de découvrir la filouterie. Le PDG, très affecté par cette tromperie, a porté plainte en décembre 2019.

Les six hommes qui vendaient la marchandise étaient jugés également pour non-déclarations à l'Urssaf des sommes réglées par l'entreprise. Lors de leur audition, tous ont reconnu les faits. L'avocate du PDG a expliqué que son client s'était senti trahi par son employé, en qui il avait toute confiance. Le procureur confirme que le préjudice matériel est très important et que ce méfait est grave. La défense a, elle, indiqué que les prévenus, courageux et travailleurs, étaient ferrailleurs depuis longtemps.

Le jugement a été rendu jeudi 6 juillet. Tous ont été reconnus coupables et ont écopé d'inéligibilité pendant 5 ans et de prison avec sursis simple : les deux employés de la société de 4 et 12 mois, cinq prévenus de 10 mois, le dernier de 8 mois.

Ils devront régler solidairement 278 000 euros à l'entreprise ARD pour préjudice matériel et 2 000 euros de frais d'avocat.