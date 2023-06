Orne. Pour l'été, Cette Famille ouvre des accueils temporaires pour les séniors

Les résidences-séniors en colocation Cette Famille sont nées de l'idée de l'Argentanais Paul-Alexis Racine. On en dénombre désormais 24 dans toute la France, dont deux près de chez nous, à Échauffour près de Gacé et à La Barre-en-Ouche entre L'Aigle et Bernay.

Pour la première fois cet été, Cette Famille ouvre des accueils temporaires durant une courte période, "pour permettre aux aidants des séniors de partir en vacances, et pour tester la colocation", explique Dolorès Portier, responsable de Cette Famille pour la Normandie.

Des places temporaires sont notamment disponibles à Échauffour et à La Barre-en-Ouche. Contact : 02 55 99 41 72.