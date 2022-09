Échauffour. Cette Famille inaugure sa "coloc pour personnes âgées"

C'est parce que son voisin à Argentan ne trouvait pas de solution qui lui convenait pour l'accueil de son père âgé que Paul-Alexis Racine-Jourdren a créé Cette Famille, en 2017 : des maisons d'accueil de huit à dix chambres dans un univers familial pour personnes âgées autonomes, avec cuisine et salon en commun, mais sans horaire imposé, par exemple pour le petit-déjeuner. C'est aussi un jardin avec potager et poulailler. Et surtout une présence de personnel 24 heures sur 24. La dernière de ces maisons a été inaugurée jeudi 29 septembre, à Echauffour, près de Gacé. Il en existe désormais vingt en France, elles seront cent cinquante à la fin de 2023. "Des sortes de colocs pour personnes âgées", explique le président fondateur. "Avant toute ouverture, on réunit l'équipe, on se demande si on aimerait que nos grands-parents vivent ici, et on ne valide que si la réponse est oui."

Dans la cuisine de la maison Cette Famille à Echauffour.

Outre Echauffour, d'autres maisons existent en Normandie et alentour, à Vandeuvre (Calvados) près de Falaise, à La-Barre-en-Ouche (Eure), ainsi qu'au Mans (Sarthe).

Dans le jardin de la maison Cette Famille d'Echauffour.