Salon du livre : C. Morin-Desailly réagit

Catherine Morin-Desailly a déploré l’annulation du 3e Salon du Livre de Rouen annoncée par l’association Libraires à Rouen.



"Créé à l’initiative de l’association en 2009, le Salon avait pour but de combler l’absence d’une grande manifestation généraliste dédiée au livre et à la lecture sur l’agglomération rouennaise", a rappelé la sénatrice. "Or, si la Région subventionne l’évènement depuis le début, son financement ne suffit pas, et la Ville de Rouen refuse de le cofinancer, réduisant ainsi l’initiative de l’association Libraires à Rouen à néant".



Pour Catherine Morin-Desailly "une fois de plus, la municipalité se désengage de ses prérogatives culturelles (...). Cette nouvelle ne serait pas aussi gênante pour le maire de Rouen, si elle ne se conjuguait avec le départ aussi soudain qu’inexpliqué de deux conservateurs des Bibliothèques de Rouen : d’une part la directrice, Françoise Hocquart, et d’autre part la conservatrice du Patrimoine, Christel Quillet."