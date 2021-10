Stands d'information, dépistages et de nombreux ateliers seront à disposition du plus grand nombre pour un forum santé organisé dans le cadre de l'Atelier Santé Ville et qui se déroulera le mercredi 25 mai au centre social Grammont. Les cinq sens du corps humain seront à l'honneur lors d'un débat intitulé "La santé dans tous les sens".