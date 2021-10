La créativité selon Fabrique émoi

Créée en 2007, elle propose des ateliers d’arts plastiques le mercredi et samedi après-midi, pour des enfants de 4 ans et plus.

“Marché de créateurs”

Dessins, objets décos, les enfants ont carte blanche pour laisser libre cours à leur imagination sous les yeux attentifs de Céline Voisin, présidente et animatrice de l’association. “Je n’accepte pas plus de six enfants par ateliers, il faut que je puisse les aider sans me faire déborder”, explique Mme Voisin à l’initiative de ces activités pour les enfants. L’association sert également de tremplin pour les artistes de la région qui exposent lors des “marchés de créateur”. “Chaque année, j’essaie d’organiser ces marchés pour promouvoir les œuvres d’artistes encore méconnus. Cela peut aller d’illustrations à la confection de sacs ou de bijoux”, ajoute Céline, graphiste dans la vie professionnelle. En s’inspirant du concept des ventes privées, l’association lance pour la première fois une exposition de quatre créatrices dans ces locaux, vendredi 27 et samedi 28 mai.

Pratique. Frabrique émoi, 11 rue du Moulinet, Rouen

Tel. 06 64 90 63 94.