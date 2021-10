Limités à 20 km/h dans cette rue, les automobilistes ne pourront plus s’arrêter à la va-vite et gêner la circulation dans cette rue désormais réservée aux vélos et aux piétons. Après avoir rencontré de nombreux problèmes de stationnement et afin d’éviter d’éventuels abus, la ville de Rouen a décidé d’installer une cinquantaine de poteaux et de rendre plus claire la cohabitation entre automobilistes, vélos et piétons.