[Interview] Festival Cabourg, mon amour. Charlotte Fever, un duo amoureux de la Normandie

Vendredi 30 juin, samedi 1er et dimanche 2 juillet, rendez-vous au festival Cabourg, mon amour. C'est une véritable virée iodée et une bouffée de terroir normand que vous propose ce festival le temps d'un week-end. On pourrait dire que vous allez clairement "chiller" tout le week-end, les pieds dans le sable à Cabourg ! Lors de ce festival, vous pourrez voir entre autres Lewis Ofman ou encore Zaoui, mais aussi Charlotte Fever ! Ce duo est porté par Cassandra et Alexandre, avec qui nous avons eu l'occasion de discuter.

Charlotte Fever en quelques dates : 2018 - premier EP éponyme Charlotte Fever 2019 - tournée de cinq dates en Corée du Sud et le duo se produit dans six pays d'Amérique Centrale 2021 - Le hit JTM, repéré par Netflix, apparaît dans la B.O. de la saison 2 d'Emily in Paris… Et Charlotte Fever en quelques mots : Electro, année 80, Etienne Daho, Niagara, Nostalgie, synthé, vie, cool.

Alexandre nous raconte comment ils se sont rencontrés.

Charlotte Fever, une rencontre et des clips qui sentent bon la Normandie, d'ailleurs un des derniers, Septembre, a été tourné dans notre région, comme la plupart des autres clips, c'est ce qu'Alexandre nous explique.

Des clips tournés en Normandie avec aujourd'hui un véritable attachement à notre région pour Charlotte Fever.

La Normandie, c'est grand, alors y a-t-il d'autres endroits qu'Alexandre et Cassandra ont envie de visiter ?

Pour découvrir ou redécouvrir le duo Charlotte Fever, rendez-vous les 30 juin, 1er et 2 juillet au festival Cabourg, mon amour, et dès maintenant sur charlottefever.fr pour plonger dans leur univers.