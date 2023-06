Autour de Coutances. Un appel à témoins lancé après de nombreux départs de feux

La gendarmerie de la Manche enquête sur de nombreux départs de feu dans le Coutançais, jeudi 15 juin. Pour rappel, les pompiers sont intervenus pour au moins sept débuts d'incendie en après-midi dans des communes autour de Coutances. D'après la préfecture de la Manche, ils seraient d'origine humaine.

"Les horaires de début des incendies se situent entre 14 h et 15 h 30 à Heugueville-sur-Sienne, Bricqueville-la-Blouette, Camprond, Cambernon, Montcuit, entre 16 h et 16 h 30 à Regnéville-sur-Mer et 18 h 30 à 19 h à Bréville-sur-Mer", détaillent les gendarmes, dans un communiqué. Ce sont surtout des talus en bord de route qui ont été touchés, mais aussi des champs.

Pour connaître les causes de ces incendies, des enquêtes sont ouvertes. "Toute personne ayant des informations à communiquer à ce sujet est priée de composer le 17 et demander la Compagnie de gendarmerie de Coutances", précisent les forces de l'ordre.