Autour de Coutances. Plusieurs feux de végétation d'origine humaine, le préfet appelle à la vigilance

Une série de feux de végétation ont mobilisé les sapeurs-pompiers dans un rayon de dix kilomètres autour de Coutances, jeudi 15 juin. La préfecture en a dénombré sept en tout. "L'origine des incendies semble être d'origine humaine au moins pour six d'entre eux", assure le représentant de l'État de la Manche vendredi 16 juin.

Parmi les incendies recensés, deux feux à Bricqueville-la-Blouette : l'un de fourrage sur 50 mètres carrés, puis un de talus à proximité d'une route, qui s'est propagé dans un champ. C'est ensuite à Cambernon qu'un feu de talus s'est déclaré, sur 10 mètres. À Camprond, les sapeurs-pompiers ont ici lutté contre trois départs de feu sur des haies. Un feu dans un champ d'herbe coupée a pris ensuite sur une surface de 100 mètres carrés à Bréville-sur-Mer. Tous ces incendies se sont déclarés entre 14 h 30 et 18 heures.

Au total, 25 sapeurs pompiers ont été engagés sur ces différents sinistres. Dans la même zone, un cabanon de 5 mètres carrés a brûlé à Heugueville-sur-Sienne, et l'incendie s'est propagé au champ attenant, sur 30 mètres carrés.

Un acte passible de 10 ans de prison

Des forces de l'ordre se sont aussi rendues sur place : une vingtaine de gendarmes de la compagnie de Coutances pour contrôler la zone, avec un hélicoptère. Ils ont aussi réalisé des opérations de police technique et scientifique, explique la préfecture.

Un incendie volontaire peut être condamné jusqu'à 10 ans de prison et 150 000 € d'amende. "Le préfet appelle à la plus grande vigilance et à la responsabilité de chacune et chacun pour éviter de nouveaux incendies", conclut le communiqué.