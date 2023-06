Rouen. Armada 2023 : comment bien réussir ses photographies ?

Lui attendait cet événement avec impatience, depuis la dernière édition 2019. Blas Garcia Castellano, photographe à son compte, mitraille pendant l'Armada de Rouen, jusqu'au dimanche 18 juin. Et il livre quelques conseils pour bien réussir ses photos.

Osez la photo de nuit

C'est la grande spécialité de Blas Garcia Castellano : les photos de nuit. "Je trouve que les bateaux ressortent mieux avec tous les éclairages." Et si vous avez tendance à rater vos photos de nuit, c'est qu'il faut maîtriser quelques réglages. Mais le photographe l'assure, "c'est accessible aux débutants avec n'importe quelle marque d'appareil photo". Il vous faudra malgré tout un trépied, pour assurer la stabilité parfaite de l'appareil photo pendant une pose longue de 10 ou 30 secondes, qui sera du plus bel effet. "Il faut tester et voir le résultat !" Le photographe donne d'ailleurs des conseils sur ses réseaux sociaux.

Penser à sa composition

Ce qu'on appelle aussi "l'œil du photographe". Une photo originale et réussie est réfléchie et construite en amont, pour bien se placer et respecter quelques règles de composition. Blas Garcia Castellano fait beaucoup confiance à son instinct en la matière. "Quand j'étais sur la tour de Canteleu, j'ai fait l'arrivée du bateau mexicain avec le pont Flaubert en arrière-plan et la cathédrale. Je voulais vraiment une composition un peu artistique."

Photographier les détails

Pas toujours facile de faire rentrer les bateaux en entier dans son cadrage, quand on n'a pas le bon objectif ou le recul nécessaire. Qu'à cela ne tienne. S'intéresser aux détails, aux tranches de vie, donne des photos originales et réussies, selon le professionnel. "On peut prendre des détails du bateau, des marins sur la poupe du bateau, des détails des mâts", indique-t-il.

Choisir ses spots

Sur l'Armada, le professionnel recommande les points hauts de Canteleu, mais aussi tout simplement les ponts Guillaume le Conquérant ou Flaubert, la nuit ou au soleil couchant, qui offrent des reflets sur la Seine, très photogéniques.

Lui se réjouit d'avoir aussi ses "spots perso", qui lui donnent accès à des points de vue parfois inédits, chez des particuliers qui acceptent de lui ouvrir leurs portes.