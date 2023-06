Armada. Cinq spots tranquilles pour profiter de l'ambiance à Rouen

Où s'installer tranquillement à l'Armada tout en profitant de l'ambiance ? C'est peut-être une question que certains visiteurs se sont posée. Et justement, Tendance Ouest a repéré cinq spots pour vous.

Le muret situé à côté du stand d'Haropa port de Rouen

Sur le site de l'Armada, nombreux sont les visiteurs à déambuler sur les quais, mais au bout de quelques kilomètres parcourus, la fatigue peut se faire sentir. Le muret situé à côté du stand d'Haropa port de Rouen permet à ceux qui le souhaitent de s'asseoir tout en profitant de la vue sur les bateaux. L'autre avantage, c'est aussi la végétation installée au milieu du muret qui permet d'avoir un peu d'ombre.

Le muret à côté du restaurant Bacetto

Le deuxième spot pour profiter de l'ambiance tout en étant sur le site de l'Armada, c'est le muret situé à côté du restaurant Bacetto. Là aussi, des petits arbres permettent d'avoir un peu d'ombre. Un endroit idéal pour profiter de l'Armada avec vue sur Seine en évitant la foule sur les quais.

Le muret à quelques pas de La Fabrik

Eh oui, jamais deux sans trois. Un autre muret semblable aux deux premiers est situé à côté du bar La Fabrik. Sur ce spot-ci, l'espace est plus grand et permet à un plus grand nombre de s'asseoir tout en profitant de l'ambiance joyeuse de l'Armada de Rouen.

La pelouse à côté du stand de Rouen capitale européenne de la culture

On ne peut pas manquer le stand coloré de Rouen capitale européenne de la culture. Et pourtant à sa droite, il y a une pelouse. Un endroit parfait pour s'asseoir en famille ou entre amis pour se détendre sur le site de l'Armada. L'idéal est de prévoir tout de même des chaises de camping ou une couverture pour ne pas salir ses vêtements.

Sur le pont Guillaume le Conquérant

Quoi de mieux qu'une vue plongeante sur l'Armada pour admirer les bateaux tout en profitant de l'ambiance ? Eh oui, des escaliers temporaires ont été installés pour permettre aux visiteurs d'avoir directement accès à l'Armada. Un spot idéal pour de belles photos.