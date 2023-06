Près de Caen. Un nouveau Burger King ouvre ses portes et recrute

Jeudi 15 juin, un nouveau restaurant Burger King ouvre ses portes dans le Calvados : à Douvres-la-Délivrande, le fast-food compte 124 places dont 32 en terrasse sur 381 mètres carrés, avec une aire de jeux pour les plus jeunes.

Situé voie des Alliés, le restaurant propose un drive pour récupérer sa commande depuis sa voiture, un cliquer, tirer, retirer (click and collect) disponible via l'application Burger King et un service à table et des bornes de commandes à l'intérieur de l'établissement.

Le restaurant recrute

S'il a déjà ouvert ses portes, le restaurant recherche encore des employés pour compléter ses équipes : "Recrutée en CDI avec le Pôle emploi de Douvres-la-Délivrande, l'équipe est composée de 65 talents prêts à accueillir les futurs clients ! Le restaurant reste à la recherche de collaborateurs qui ont la flamme : avec ou sans diplôme, jeunes actifs ou anciens (...) tous les profils ont leur place chez nous", assure-t-on chez Burger King, qui invite les candidats à se rendre directement au restaurant pour postuler.

L'établissement de Douvres-la-Délivrande vient s'ajouter à celui de Troarn, ouvert en mars dernier.