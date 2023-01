Calvados. Deux nouveaux restaurants Burger King vont bientôt ouvrir près de Caen

Deux de plus dans le Calvados ! L'enseigne de fast-food Burger King va ouvrir deux nouveaux restaurants près de Caen en 2023.

À Troarn et Douvres-la-Délivrande

Après ceux de Caen, proche du château, et de Mondeville sur la zone commerciale Mondeville 2, un nouveau restaurant va s'installer à Troarn en mars prochain. Il sera situé derrière l'hypermarché Super U.

Le second va s'installer à Douvres-la-Délivrande. La date d'ouverture n'est pas encore fixée, mais il pourrait voir le jour à la fin du printemps. Le permis de construire a déjà été déposé et le début du chantier est prévu pour mars. Le restaurant va s'installer derrière la station essence Hyper U, à proximité de la piscine Aquanacre. "On sera très attentif au fonctionnement. Cela répond à une attente d'une partie de la population. Ça crée de l'emploi et du dynamisme", souligne Thierry Lefort, maire de la commune.

Pour chacun des deux restaurants, une quarantaine d'employés sont recherchés et recrutés "sans CV". À Douvres-la-Délivrande, l'enseigne prévoit d'embaucher du personnel supplémentaire lors de la période estivale. Pour candidater, il suffit de se rendre sur le site internet de Pôle emploi.