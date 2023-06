Flers. Le 6 juin 1944, 70 % de la ville avait été rasée par un bombardement des forces alliées

Le 6 juin, on commémore bien sûr le Débarquement de 1944 sur les plages de Normandie. Mais les forces alliées redoutaient que des unités de l'armée allemande soient envoyées en renfort et l'aviation américaine a bombardé des endroits stratégiques, pour perturber leur éventuelle avancée.

Le 6 juin 1944 sur la ville de Flers, une escadrille de vingt-six bombardiers a largué soixante-treize tonnes de bombes, "car c'était un nœud routier, doté d'une gare SNCF et d'un aérodrome", explique Hugues Ménès, historien local. 70 % de la ville ont été détruits, 105 civils flériens sont décédés. Une cérémonie d'hommage sera célébrée mardi 6 juin 2023 à partir de 18 heures à la stèle de la liberté de Flers, puis à 18 h 15 au "Carré des victimes", avec des dépôts de gerbes.

Vendredi 9 juin 2023 marquera le soixante-quinzième anniversaire de la pose de la première pierre de la reconstruction de la ville. 850 maisons avaient été détruites, il avait fallu trois ans pour déblayer et préparer l'énorme chantier. La première pierre de cette reconstruction avait été posée le 9 juin 1948, à l'angle de la rue du 6 juin et de la rue de la Boule. Cette reconstruction ne s'est achevée qu'en 1962. "Les pierres utilisées pour reconstruire sont celles des maisons détruites lors du bombardement et bien qu'elles aient été nettoyées, beaucoup portent encore des traces de l'incendie", souligne Hugues Ménès.

Samedi 10 juin, une visite guidée partira à 14 h 30 de l'Office de tourisme de Flers, à la découverte d'un nouveau circuit touristique créé pour découvrir l'architecture de cette reconstruction de Flers, qui est désormais labellisée "Ville patrimoine de la reconstruction".