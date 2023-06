79e D-Day. Il pilote un avion C47

C'est une véritable pièce d'histoire que manie Peter Peers-Johnson. Cet Australien habite au Royaume-Uni. Son métier ? Piloter un avion de transport de troupe C47. Il est dans la Manche pour les commémorations du Débarquement. Sa mission est d'embarquer les associations de parachutistes pour reproduire des largages comme en 1944.

"Piloter cet avion est une expérience incroyable et un privilège. Il est de 1944. Il a été construit pendant la Seconde Guerre mondiale en Amérique", assure-t-il. À part le poste radio, rien n'a été changé et tout est d'époque. "Le fait de pouvoir nous le piloter et qu'il puisse encore voler en 2023 est extraordinaire", estime le pilote.

Ce C47 a été construit en 1944.

Concernant les sensations en l'air, elles sont complètement différentes que dans un avion moderne. "On ressent vraiment l'avion. C'est vraiment un avion de pilote, il faut le manier, il n'y a pas de pilote automatique. On doit physiquement le faire voler", démontre-t-il. Effectivement, même posé sur le tarmac, le moindre coup de vent le fait vibrer et bouger. "Mais c'est vraiment intéressant", complète Peter. "On a l'impression de voler dans les années 40 car on est entouré par cet avion qui est d'époque."

Peter Peers-Johnson est pilote professionnel. Son entreprise travaille déjà sur le 80e anniversaire du DDay.

S'il pilote ce type d'avion, c'est avant tout pour rendre hommage aux soldats tombés au combat en 1944. Il souhaite aussi partager sa passion et l'histoire avec le public, pour se souvenir du prix de la liberté. Ce n'est pas la seule raison. "Cet avion n'existerait pas sans le public", affirme-t-il. Le montrer permet de financer son entretien.

Avec son entreprise, Aero Legends, qui possède deux C47, trois Spitfires et d'autres aéronefs, ils planifient déjà le 80e anniversaire du Débarquement.