79e D-Day. Pas de parachutage à cause du vent ?

Finalement, il n'y a pas eu de parachutage à Carentan, vendredi 2 juin dans l'après-midi. Les membres du RCPT (Round canopy parachuting team), qui devaient effectuer des sauts depuis des avions C47, sont restés à terre. Cette association de passionnés saute tous les ans en uniforme de soldat américain de la Seconde Guerre mondiale au-dessus de la Normandie. Mais cette fois-ci, le saut a été annulé car il y avait trop de vent. La météo met en péril les autres sauts prévus dans le cadre des commémorations.

"On risque de se faire mal, de se casser, à la vitesse à laquelle on va arriver", estime Ali Tara, 76 ans. Il devait passer par la portière de l'avion. Son sentiment après l'annulation ? "Déçu", assure-t-il. Il poursuit : "Mais bon, c'est une bonne solution car il pouvait y avoir pas mal de risque. C'est plus prudent de reporter et d'être tous en bonne santé." Il espère sauter plus tard dans la semaine. Chez les autres membres de l'association, les mines sont déconfites.

Les autres parachutages en danger ?

Pour les autres parachutages c'est l'inconnu, car tout dépend de la météo qui évolue d'heure en heure. Pour pouvoir sauter, il faut un vent au maximum à 12 nœuds, soit 25 km/h, avec des rafales à maximum 15 nœuds, donc 30 km/h. Les conditions météorologiques pourraient s'améliorer en fin de semaine, mais le 2 juin, il est impossible de le savoir. Le RCPT va peut-être pouvoir sauter lundi 5 juin.

Pour le parachutage de la Fière dimanche 4 juin à Sainte-Mère-Église, là ce sont des soldats américains des différentes armées qui sautent. Les États-Unis vont prendre toutes les précautions pour ne pas que des militaires se blessent. Il faudra donc regarder la météo le jour J, s'informer sur Tendance Ouest et écouter la radio, partenaire de ce parachutage.