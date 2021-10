C’est le Rungis rouennais !

Blotti au pied du Pont Flaubert, à proximité des grands axes de transports routiers et ferroviaires, le Marché d’intérêt national (MIN) s’étend sur 20 hectares. C’est le Rungis normand. Petit en comparaison de son homologue de région parisienne, quarante fois plus important que lui. Grand néanmoins au regard d’autres : le MIN de Rouen est le plus grand marché de gros alimentaire du quart nord-ouest de la France. C’est dans cet immense supermarché destiné aux professionnels que viennent s’approvisionner les détaillants, les commerçants ou les restaurateurs de la région.

Cela fait quarante ans que les camions défilent au sein de ce marché de gros. Partis des quatre coins de France ou d’Europe, ils livrent les 61 entreprises qui ont établi ici leur quartier, en poisson fraîchement pêché, fleurs arrivées tout droit de Hollande, viande ou encore fruits et légumes.

Ces derniers représentent d’ailleurs le gros de l’activité du MIN, en concentrant presque 50% des transactions. De fait, chaque année, près de 90 000 tonnes de fruits et légumes passent par Rouen : 30% sont produites en Haute-Normandie, dont 4% par des producteurs locaux. Avec la mise en place d’un “carreau de producteurs”, réunissant une quarantaine de maraîchers voisins, les acheteurs détaillants peuvent trouver sur l’étal des produits cueillis le matin même.



Plate-forme logistique

Le MIN s’est imposé au fil des années comme une plateforme alimentaire et logistique. Il fait d’ailleurs figure d’une fourmilière à l’intérieur de laquelle le mouvement est constant.

Sur les différents sites de ce vaste marché, où les activités sont réparties par secteur, les ventes se succèdent au fil des heures, attirant quotidiennement 500 clients, venus parfois de loin. “Dès 20 heures, le défilé des camions débute, précise Dominique Haug, directeur du MIN de Rouen, en commençant par ceux qui livrent le poisson. Les produits de la marée et les fleurs sont vendus de 6 à 8 heures. La vente de fruits et légumes s’étale de 8 à 16 heures.”

Le chemin que suivent toutes ces marchandises finissant leur course à Rouen est parfois long. Une grande partie d’entre elles transite par Rungis, après avoir fait la route depuis l’Espagne. D’autres arrivent directement à Rouen, par camion. Des lignes régulières sont par ailleurs assurées avec Boulogne, et la Bretagne, entre autre.

La majorité des produits acheminés jusqu’aux pieds du Pont Flaubert repartent dans les heures qui suivent afin d’être livrées aux clients. “Près de 90 % du poisson qui arrive ici est livré par la suite, et seuls 35 % des fruits et légumes sont vendus sur place. Notre rayon d’activité est de 120, voire 150 kilomètres, nous couvrons ainsi un bassin de population de deux millions de personnes.”

Comme dans tout marché, il y a des invendus en fin de journée. “ Nous travaillons notamment avec la Banque alimentaire et leur donnons tout ce qui ne peut plus être vendu sur le marché, mais qui reste consommable.”

Une activité toujours plus diversifiée

Avant 1969, toute l’activité du marché de gros se déroulait en plein cœur de la ville de Rouen, installé sur la place du Vieux Marché. La situation était la même pour de nombreuses villes en France.

Après-guerre, pour des raisons d’urbanisme, l’Etat a obligé les différents opérateurs à quitter le centre des villes pour aller s’installer à la périphérie. En plus de permettre une véritable séparation entre les marchés de gros et de détails, ce déménagement était l’occasion d’éloigner du centre les activités gênantes et de les implanter à un endroit plus adapté aux besoins logistiques.

Quarante ans après, le MIN de Rouen ne cesse de grandir et diversifie son activité : en dix ans, 15 millions d’euros ont été investis dans ce but. “Nous voulons alimenter toutes les formes du commerce et de la filière, de façon à ce que les acheteurs puissent trouver, sur un seul et même lieu, le maximum de ce dont ils ont besoin.”