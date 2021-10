Vincent Facquet, l'artiste rouennais du billard

Il aurait pu se contenter d’être dix fois Champion de France; seul lauréat du titre dans toutes les catégories, d’accumuler les trophées et d’inscrire son nom au palmarès des plus grands joueurs de billard américain. Seulement voilà, le Rouennais aime aussi jongler, jouer les équilibristes et faire des tours de magie. Du coup, il a trouvé un bon compromis : le billard artistique autrement appelé “Trickshot”- littéralement “coup de truc”- qui lui vaut déjà trois titres de Champion du monde et est devenu son gagne-pain. “Je fais des démonstrations pour les soirées privées, les soirées d’entreprise, les salons.”



Vincent “Le Fantastique”

Au cours de ces shows, tous les coups les plus spectaculaires sont permis. On y voit des boules qui roulent, s’arrêtent net, reculent, dessinent d’improbables arabesques, sautent miraculeusement les unes par-dessus les autres, percutent un “paquet” qui, avec une docilité déconcertante, s’en va s’engouffrer dans les “poches” aux quatre coins de la table. Du vrai beau spectacle.

Mi-artiste, mi-sportif, Vincent Facquet est tout simplement un passionné de la petite boule qui roule. Depuis l’adolescence et les après-midis passés à faire le pilier dans les cafés de Rouen aux salles du monde entier. à 42 ans, il n’a pas dit son dernier mot avec la compétition ; pour lui cependant, le billard est surtout un jeu. Et un jeu qui l’inspire... “Au moins une idée nouvelle par jour !” La dernière? “J’ai conçu un modèle spécialement pour la télévision” avec une nouvelle règle promettant parties éclair, coups de bluff et gestes éblouissants, “à voir bientôt sur Eurosport”. Pas étonnant que la BBC lui ait décerné ce surnom qui lui est resté : “Vincent, le Fantastique”.

Ariane Duclert