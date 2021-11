Rouen. Au billard, Rouen joue dans la cour des grands

Derrière les succès des Dragons, de QRM ou encore du tennis de table, d'autres équipes rouennaises rayonnent au plus haut niveau national. C'est le cas de l'équipe de billard à trois bandes du Rouen Billard Club, qui évolue cette saison en Division 1. Après une défaite inaugurale face à l'équipe d'Albert et une victoire face à Sainte-Maur, Rouen s'apprête à recevoir Andernos pour le compte de la troisième journée, le jeudi 5 janvier 2017.

Une discipline spectaculaire

Le billard à trois bandes est une discipline assez spectaculaire qui se joue avec seulement trois boules et sur une table sans "poches" (ou trous) sur les côtés. Le principe ? Chaque joueur a une boule et doit taper dans les deux autres en ayant fait au minimum trois bandes, c'est à dire qu'il faut taper contre au moins trois bords de la table. Le joueur qui réussit ce coup marque un point et peut rejouer indéfiniment jusqu'à ce qu'il n'y parvienne pas. La main passe alors à l'adversaire jusqu'à ce qu'un des deux joueurs arrive à 50 points et remporte la partie.

Un triple champion du monde

Vincent Facquet, du haut de ses trois titres mondiaux de trick shot et de ses 17 titres de champion de France, découvre le trois bandes depuis quelques années. "Dans cette discipline, il faut prendre en compte de nombreux paramètres : l'hygrométrie, la force, "l'épaisseur"...", énumère-t-il. Il estime donc qu'un bon joueur de trois bandes doit "être créatif et avoir une bonne mémoire des réactions mécaniques des billes".

À ses côtés, le Rouen Billard Club compte notamment le numéro deux mondial de la discipline, le danois Dick Jaspers. Ce qui fait penser à Vincent Facquet que la victoire sera difficile à aller chercher face à Andernos, mais pas impossible pour autant.

Pratique. Rouen reçoit Andernos pour le compte de la 3e journée du championnat de Division 1 de billard à trois bandes. Jeudi 5 janvier 2017, à partir de 16h, à l'Espace Petite Bouverie, 20 allée Pierre de Coubertin à Rouen. Les deux premiers matches commenceront à 16h30 et les deux derniers débuteront à 18h30. Entrée libre.