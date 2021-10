Le questionnaire santé de Christophe Bouillon

Ce questionnaire, tiré à 55 000 exemplaires, a été envoyé à tous les habitants de son territoire (Caudebec-en-Caux, Duclair, Maromme, Notre-Dame-de-Bondeville et Pavilly). Il aborde les problèmes rencontrés en matière de santé : manque de médecins, prise en charge de la dépendance. L’initiative vient du député socialiste Christophe Bouillon. “Tout est parti du constat que 53 % des Français sont inquiets au sujet de leur santé”, explique-t-il. “Les coûts engagés sont de plus en plus importants et les médecins de moins en moins nombreux.” (300 médecins pour 100 000 habitants en Seine Maritime). Ce questionnaire a été conçu non seulement comme un moyen d’information mais aussi comme un outil permettant d’introduire et de tester de nouvelles solutions par rapport aux questions de santé. “J’attends de ces réponses des éléments de compréhension mais je souhaite également en faire un matériau sur lequel m’appuyer pour faire des propositions.”

En septembre, la question de la dépendance doit être abordée à l’Assemblée.