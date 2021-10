Plus de peur que de mal. Sans faire de blessé, les deux accidents, survenus rue du Contrat-Social à Rouen et sur l'A150 à la sortir Maromme, ont pour cause principale l'alcool. Le premier conducteur de 57 ans avait 1,8 gramme d'alcool dans le sang et le deuxième de 62 ans 1,1 gramme.