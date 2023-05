Saint-Laurent-de-Cuves. Festival Papillons de Nuit : la prestation de Marc Lavoine suscite de nombreuses critiques

La programmation du festival Papillons de Nuit, à Saint-Laurent-de-Cuves, était une nouvelle fois spectaculaire. Avec une multitude d'artistes de sphères différentes, comme le rap avec Orelsan, la pop avec Claudio Capéo ou la variété avec Juliette Armanet, chacun a pu profiter. Seulement, Marc Lavoine a reçu de nombreuses critiques.

Un concert écourté

Prévu à l'origine pour 1 h 30 de prestation, Marc Lavoine n'est pas allé au bout. Une heure de concert et s'en va pour le coach de The Voice, qui est apparu peu investi. Marc Lavoine en a pris pour son grade sur les réseaux sociaux : "Le pire concert que je n'ai jamais vu" pour une festivalière, un "manque de respect" pour un autre… "Son cachet et sa clope, c'est ce que je retiendrai de sa prestation", dénonce un follower.

Des tubes emblématiques

Ses tubes emblématiques, comme Parking des Anges ou Elle a les yeux revolver, ont pu redonner un peu d'entrain à son public. Si le show de Soprano a rapidement réveillé les festivaliers, Marc Lavoine risque d'avoir bien des difficultés à séduire à nouveau le public normand.

