Tennis de table. Après le bilan, le Caen TTC vise une meilleure performance l'an prochain

Le Caen TTC vient de terminer une saison pleine de rebondissements. Lanterne rouge à cinq journées de la fin, les coéquipiers de Wang Yang ont terminé sur "un rythme de champion de France", comme le souligne Bertrand Arcil, le président du club.

Une saison jonchée d'obstacles

Tout proche de remporter le titre de la saison précédente, le club visait à nouveau une présence dans les sommets du classement. Cependant, ils ont été surpris par des obstacles inattendus. La préparation a été perturbée par l'annulation de la signature d'un renfort de premier plan, Kirill Skachkov, joueur russe, en raison de problèmes de visa. La méforme de l'Italien Niagol Stoyanov et la blessure de Stéphane Ouaiche ont également ajouté à la complexité de la situation. "Le tout cumulé a rendu la saison complexe, mais malgré cela, nous parvenons à nous classer à la 8e place, à seulement quatre points des playoffs. C'est une saison en dents de scie", résume le président caennais. Et pour préparer la saison prochaine, un renfort de poids vient d'être signé. "Anders Lind figure parmi les 20 meilleurs joueurs de France. Il vient de remporter 14 matchs sur 18. C'est un véritable performeur, il va apporter une plus-value au club", salive Bertrand Arcil.

En attirant le Danois, le club caennais possédera un quatuor de haut niveau pour la saison prochaine avec Antoine Hachard, Wang Yang et Stéphane Ouaiche. Ce n'est pas pour autant que les dirigeants caennais se rêvent à refaire une saison comme celle de 2021-2022. "Inutile de se lancer dans des pronostics, nous avons joué le titre et le maintien avec la même équipe. La saison prochaine, le niveau du championnat montera encore d'un cran. Nous devons simplement accumuler des points, car tout est possible", tempère le président du club pongiste.