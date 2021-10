Les pongistes au grand coeur du Petit-Quevilly

Créé en 1954 par Marcel Lecaudé, le club est rapidement devenu une référence du tennis de table au niveau local, régional, puis national. Considéré comme le premier club français en 1975, le CPQ a connu des passages à vide avant de rebondir ces dernières années, porté par une politique de formation des jeunes.

Une dimension sociale

“Le Club Pongiste Quevillais est plus qu’un club de tennis de table, c’est un club très convivial avec une dimension sociale très forte et l’objectif de former les jeunes de la région”, explique Philippe Hamard, vice-président. Composé de 130 licenciés, le club affiche son désir de recoller avec la compétition sans avoir à payer pour gagner. “Cela ne nous intéresse pas de recruter des mercenaires. Nous faisons ce qu’il faut pour amener nos jeunes à leur meilleur niveau”, ajoute Alain Sudron, le président du CPQ.

Toujours dans un esprit de convivialité et de partage autour du tennis de table, le club organise samedi 4 juin la deuxième édition de “Tous ensemble soyons ping”, rassemblant personnes handicapées et jeunes de quartier. Elle aura lieu de 9 h 30 à 18 h, dans le gymnase Roger Bonnet, à Petit-Quevilly.