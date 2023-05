Sud-Manche. Une fratrie bénévole à Papillons de Nuit : "On aime rendre service, c'est dans nos gènes"

La file de bénévoles s'étend de tout son long à Saint-Laurent-de-Cuves vendredi 19 mai, à quelques jours du festival Papillons de Nuit, qui a lieu du vendredi 26 au dimanche 28 mai. Venus chercher leur badge, leur t-shirt et leur poste pour le festival, ils attendent patiemment et conversent avec leurs voisins. C'est là qu'on peut rencontrer la famille Debieu. Originaires de Saint-Georges-de-Livoye, les Debieu se sont peu à peu investis dans Papillons de Nuit. C'est Martine, l'aînée, qui a entamé le processus. Impliquée depuis la création, la désormais retraitée apprécie particulièrement "l'ambiance" du festival. Mais n'a pas provoqué le recrutement de ses frères et sœurs : "C'est venu de nous-mêmes."

"Une très bonne ambiance"

Armelle, sa jeune sœur, est également bénévole. Depuis plus de quinze ans, elle s'implique, avec "une coupure de quatre, cinq ans au milieu". Et elle voit une évolution certaine : "Au début, on mangeait avec les artistes. Maintenant ce n'est plus possible. Il y a de plus en plus de bénévoles, ça se fait dans une très bonne ambiance." Une vision que partage Corinne. La quinquagénaire réside à Brécey et loue l'aspect "local" du festival. "On vient rendre service aux gens qui organisent", indique-t-elle, déconcentrée par la surveillance assidue de ses sœurs plus loin dans la file. Ces dernières ont reçu quelques minutes avant la visite de Denis. Membre du clan Debieu, lui s'occupe de la menuiserie. "Vous avez des beaux guichets", rapporte-t-il à ses sœurs, sanglé dans son bleu de travail.

A la rencontre de la famille Debieu. Impossible de lire le son.

Des rôles bien différents

Parce que si les Debieu viennent en force, avec en plus deux conjoints impliqués, ils ne se marchent pas sur les pieds. Chacun a son rôle, souligne Corinne : la buvette, le bar, la banque, l'organisation… Sur les sept impliqués, un seul est salarié. Guy Debieu est chargé de la gestion du matériel, que Papillons de Nuit loue. Les autres profitent de leur retraite pour s'investir ou, comme Corinne, donnent de leur temps libre.

Et les autres frères et sœurs ne sont pas en reste. Les quatre Debieu non-bénévoles sont en effet… festivaliers ! Alors ce week-end, ouvrez l'œil, et le bon : parmi les 1 400 bénévoles et les dizaines de milliers de festivaliers attendus, il se pourrait bien que vous aperceviez un ou une Debieu.