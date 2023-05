Papillons de Nuit . Animations, camping, accès : tout savoir sur la vie entre les concerts

"Le plus grand festival de France dans le plus petit lieu" : Papillons de Nuit rassemble des festivaliers de toute la France depuis 2001, en mêlant têtes d'affiche nationales et groupes locaux. En 2022, l'événement avait accueilli 86 000 participants sur les champs qui bordent le bourg de Saint-Laurent-de-Cuves, 480 habitants à l'année.

Comment se rendre au festival ?

En voiture, le lieu est situé à 1 h de Rennes ou de Caen, 2 h du Mans, Rouen ou Nantes et 3 h de Paris ou Brest. Pour y accéder, il faudra venir par l'autoroute A84, prendre la sortie n°36 en venant de Rennes ou n°38 en venant de Caen, avant de suivre la direction Brécey puis le fléchage établi jusqu'au festival. Un groupe de covoiturage a été mis en place.

En train, les gares les plus proches sont celles d'Avranches sur la ligne Caen - Rennes et Villedieu-les-Poêles sur la ligne Paris - Granville, à seulement 20 minutes du festival. Des navettes gratuites sont mises en place depuis Avranches, Villedieu-les-Poêles, Mortain et Saint-Hilaire-du-Harcouët, dont la réservation est obligatoire via ce lien.

Le camping a été déplacé de quelques mètres

Cette année, le camping attenant au festival a été déplacé à une dizaine de mètres de la zone mise en place les années précédentes. Ouvert du jeudi 25 mai à 18 h au lundi 29 mai à midi, le "village camping" accueille, en plus des douches et sanitaires, des stands de restauration (petits-déjeuners, plats chauds, boissons…) et des jeux et animations, tous les jours de 8 h à 19 h.

L'attraction phare sera sans doute l'Aquajump, une gigantesque rampe de lancement en plastique qui ravira les amateurs de sensations fortes.

Des animations sont prévues entre les concerts

L'ambiance festive ne sera pas seulement assurée par les concerts mais aussi dans le bourg de Saint-Laurent-de-Cuves avec des fanfares et une scène "Odézia" près du bar "Le Papillon" qui proposera deux concerts par jour.

Le collectif sud-Manchois Les Moutons Electriques met en place son propre village et des animations tout au long du week-end dans une ambiance de fête foraine, avec comme temps fort un concours de talents le samedi 27 mai.

Pour les enfants et adolescents accompagnés de leurs parents, l'espace familles propose des animations dès la fin d'après-midi : des jeux, des lectures mais aussi un coin sieste et un bar à bonbons en plus de structures gonflables pour se dépenser ou d'un atelier sérigraphie pour exprimer sa créativité.