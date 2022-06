Saint-Laurent-de-Cuves. Le retour heureux des bénévoles de Papillons de Nuit

Ça y est, ça commence enfin. Le festival Papillons de Nuit va accueillir à Saint-Laurent-de-Cuves, à partir du vendredi 3 juin au soir, des spectateurs pour 36 concerts pendant trois jours, après deux ans sans, crise Covid oblige. Pour faire tourner la boutique, 1 200 bénévoles se relaient : accueil, restauration, bar… Les rôles sont nombreux. Ils ont reçu leur badge et leur planning une semaine avant.

Aider et profiter

Chloé Poteau a 20 ans, elle vient pour la première fois. Elle s'occupera du "contrôle des entrées de 17 h 30 à 23 h 15", comme l'indique son ordre de mission. Elle est bénévole pour découvrir l'envers du décor. "C'est juste pour occuper le temps et surtout avoir une expérience dans ce domaine-là", explique-t-elle. Pour elle, pas grave si elle ne peut pas voir les concerts, elle les entendra de loin. Et puis, un bénévole, quand il a fini de travailler, peut profiter du festival. Il y a les débutantes comme Chloé, et les bénévoles plus anciennes. Evelyne Constentin, 15 ans de Papillons de Nuit, revient pour "l'ambiance, la découverte d'artiste et puis les copines. C'est un ensemble qui fait que le festival est super sympa". Pour elle, ce sera deux jours de bénévolat et un jour comme festivalière. Après un arrêt depuis le début de la crise Covid, c'est un véritable retour pour les bénévoles de longue date. Et c'est important. "Ça fait super plaisir, ça fait deux ans qu'on attend ça. On est prêts à repartir dans une aventure 2022", assure Christophe Hernandez, le responsable de la restauration.

De nouveaux bénévoles

pour de nouvelles missions

Pendant la pandémie, certains bénévoles ont raccroché le badge. Il a fallu en trouver de nouveaux pour remplir toutes les missions habituelles, mais aussi les nouvelles qui s'ajoutent chaque année avec le développement du festival. "On a eu deux années blanches, donc il y a plusieurs bénévoles qui ont arrêté et nous, on propose aussi de nouvelles attractions, donc on a un besoin toujours de bénévoles qui augmente en plus, pour mieux accueillir les festivaliers", juge Christophe Hernandez.

Pour Sylvain Guénon, le responsable de l'accueil, "ça fait bizarre car ça fait quand même plus de deux ans que ça n'a pas repris. Mais bon, on voit quand même que les festivaliers sont vraiment en attente de ce qui arrive, donc ça fait très très plaisir. En tant que bénévoles, on va tout donner pour leur faire un festival de folie", affirme le jeune homme. Effectivement, les festivaliers attendaient le retour de Papillons de Nuit : il n'y a plus une place de disponible pour le week-end.

