Ils étaient plusieurs dans cette Twingo, lorsque la Brigade ani-criminalité a demandé à la personne qui conduisait de s'arrêter, rue du Prieuré à Rouen. Le passager avant et le conducteur ont tenté de prendre la fuite mais ont été rapidement rattrapés. Et de fait, la BAC a pu constater que la voiture avait été volée : une serrure ayant été forcée et des fils de contact arrachés. Les deux personnes ont été placées en garde à vue.