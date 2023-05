Le Havre. Les meilleures terrasses de la ville : notre sélection

À l'approche des beaux jours, Les terrasses du Havre se déploient et il y en a pour tous les goûts : grandes variétés de bière, vues sur le port, emplacement ensoleillé toute la journée…

Celle qui a le pied marin : La Petite Rade

Située à la frontière du Havre et de Sainte-Adresse, la terrasse de La Petite Rade est un spot formidable pour observer les allées et venues des paquebots et porte-conteneurs, avec une vue sur la plage et l'entrée du port. Un spot branché, avec régulièrement des DJ sets (organisés par le collectif Helios) pendant la période estivale.

Celle qui brasse sa propre bière : L'Havrais Bière

L'Havrais Bière est situé à l'entrée de la rue de Paris, face à la célèbre catène de conteneurs colorée devenue la Tour Eiffel havraise depuis son implantation en 2017. Le bar brasse ses propres bières avec des recettes parfois insolites. Plus généralement, tout ce secteur du quai de Southampton est propice à se la couler douce en terrasse.

Celle qui sent bon les embruns : Chez Lili

Pour un café ou un verre au soleil dans le quartier des pêcheurs de Saint-François, rendez-vous Chez Lili, à deux pas du marché aux poissons où l'on peut acheter du poisson et des coquilles fraîches tous les matins (sauf le dimanche).

C'est un petit bar mais il dispose d'une terrasse XXL, ensoleillée jusqu'à tard le soir. Le lieu est voisin de la Halle aux Poissons, ancienne criée du Havre en cours de réhabilitation : un tiers lieu où l'on peut aussi boire un verre en terrasse, acheter des produits d'artisans locaux, assister à des projections, des conférences et danser jusqu'au bout de la nuit.

Celle qui ravira les fans d'architecture : la Colombe Niemeyer

La Colombe Niemeyer est aussi une bonne adresse pour boire un verre à l'ombre du Volcan, la scène nationale du Havre. On se sentirait presque petit à côté de l'œuvre architecturale d'Oscar Niemeyer, qui a donné son nom au bar. Là aussi des DJ sets ou concerts viennent parfois animer les soirées.

Le bar se situe dans le quartier branché pour sortir au Havre, riche de nombreux bars situés dans la rue Racine toute proche et qui disposent de terrasses pour boire un verre en extérieur - mais à l'abri de la pluie - tout au long de l'année.

Celle qui s'inspire des "biergarten" allemands : l'Underdogs

Dans l'esprit des "jardins à bières" allemands, l'Underdogs est situé à deux pas de la plage. Arrivés à la devanture, rien ne présage que la terrasse cachée derrière peut accueillir jusqu'à 150 personnes, et pourtant. Dans l'assiette, des pizzas, des frites et autres tapas.