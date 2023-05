Insolite. Un ambulancier chante "Le Roi Lion" pour une enfant de 4 ans, la vidéo devient virale

Retenez bien ce nom car vous risquez de le revoir : Myke Ayden. Myke est un Strasbourgeois de 37 ans, passionné de musique. Artiste depuis très longtemps, il est passé par le conservatoire et a aussi tenté sa chance dans plusieurs castings comme l'Eurovision ou la Star Academy. Il chante et il adore ça, et nous aussi on adore. Il y a quelques jours, l'intéressé a partagé une vidéo de lui en train de chanter L'histoire de la vie du dessin animé Disney Le Roi Lion, à une petite fille de 4 ans assise sur un brancard. La petite fille a immédiatement arrêté de pleurer grâce à la voix de Myke. Et l'ambulancier n'en est pas à son coup d'essai, puisqu'il avait déjà apaisé une vieille dame en chantant La vie en rose d'Edith Piaf.

En description de sa vidéo, voici ce que Myke Ayden a écrit : "Nous avons pris en charge une petite fille qui est fan de Disney ! Il était donc logique pour moi de lui proposer la musique du Roi Lion, c'est l'histoire de la vie, les larmes se sont transformées en sourire, quoi demander de mieux que de voir le sourire aux lèvres même dans les moments les plus difficiles et de faire un petit peu oublier la maladie à ma façon en musique❤️🎵