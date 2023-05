Seine-Maritime . Un face-à-face sur la route fait un blessé grave à Sommery

Le choc a été violent, dimanche 7 mai vers 17 h 45 à Sommery, sur la route de Dieppe. Deux voitures se sont percutées en face-à-face, indiquent les sapeurs-pompiers de Seine-Maritime, qui sont intervenus sur place.

Dans l'un des véhicules, un homme de 40 ans a dû être désincarcéré par les pompiers. Il a été évacué vers l'hôpital, considéré comme grièvement blessé.

Trois blessés légers

Dans l'autre voiture, trois hommes de 18, 20 et 67 ans ont été plus légèrement blessés et pris en charge par les secours.

Dix-huit sapeurs-pompiers à bord de huit engins ont été mobilisés sur l'intervention.