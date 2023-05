[Photos] Santé. Une IRM installée à Carentan

C'est une livraison rare et impressionnante qui a été effectuée au centre de radiologie de Carentan-les-Marais, mercredi 3 mai. L'entreprise de santé Normedis radiologie, qui possède le centre, a reçu une IRM. Ce nouvel équipement de santé permet de mieux mailler le territoire manchois.

"Ça va permettre de rendre service à la population", se réjouit le docteur Guillaume Catroux. Le radiologue poursuit : "Jusqu'à maintenant les gens devaient aller soit à Valognes, soit Saint-Lô, soit Bayeux. Maintenant, sur place, ils vont avoir accès à l'imagerie médicale." "C'est plus d'un an et demi d'attente, ça fait plaisir", explique Chloé Caen, la directrice de Normedis radiologie. Et d'ajouter : "On sait que la population était vraiment en attente. Il était temps." Pour accueillir les patients, à partir du 23 mai, il y aura deux secrétaires en plus et deux manipulateurs radio. Il y aura aussi de temps en temps un radiologue de plus, pour porter à deux le nombre de praticiens.

Elle a été installée dans l'ancien bloc opératoire de la polyclinique. La pièce a été entièrement isolée avec du cuivre pour créer une cage de Faraday et permettre le bon fonctionnement de l'IRM.

Le groupe ne compte pas s'arrêter là et espère investir dans un scanner dans les prochaines années, pour pouvoir offrir tous les types d'imagerie médicale aux patients.