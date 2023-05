Le Havre. Le lancement du paquebot Renaissance à nouveau reporté

C'est une décision "difficile" qu'a été contrainte d'annoncer la Compagnie française de croisières (CFC), vendredi 28 avril. À quelques jours du baptême de son paquebot Renaissance, prévu mardi 9 mai au Havre, Clément Mousset, président de la compagnie, a indiqué dans une vidéo sur les réseaux sociaux le report des croisières jusqu'au jeudi 29 juin. En cause, "un problème technique imprévu qui nécessitera une rectification pré opérationnelle et l'engagement d'un entrepreneur spécialisé" avant de prendre la mer.

Six croisières impactées

Le paquebot, ancien Maasdam, fait l'objet d'une vaste rénovation et mise aux normes "d'une valeur de plus de vingt millions d'euros" sur le chantier naval Damen, à Brest. La partie hôtellerie et la rénovation générale sont presque achevées. Les travaux supplémentaires, eux, "échappent au contrôle de la compagnie", précise Clément Mousset, qui en profite pour présenter les premiers espaces rénovés.

Six croisières et des soirées de gala à bord sont impactées par ce nouveau report. La compagnie prévoit des réductions allant jusqu'à 50 % et des surclassements de cabine pour les clients qui accepteraient de décaler leur départ.

Début janvier, CFC avait déjà été contrainte de reporter une première fois le baptême de Renaissance, en raison de problèmes d'approvisionnements sur le chantier. Dix croisières au départ du Havre avaient été impactées.

La compagnie, dont le navire battra pavillon français (une première depuis 1984 pour un paquebot), ambitionne de desservir les ports du Havre (à raison d'une vingtaine d'itinéraires par saison) et de Marseille, son port d'attache. Elle entend "faire revivre la croisière haut de gamme à la française".