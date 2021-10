La Diva des Sens, pause gourmande au bord du Robec

Les restaurants de la rue Eau-de-Robec partent avec une longueur d’avance sur les autres : le cadre. Cette rue piétonne où le Robec coule des jours heureux en contrebas d’immeubles au charme fou est peut-être l’une des artères les plus agréables à vivre de la rive droite. Au bout de la rue, le restaurant La Diva des Sens appelle logiquement le passant à une pause au bord du ruisseau. Surprise : la carte aussi se démarque. Soupes froides ou “bouchées de la Diva” en entrée, tartes fondantes, sucré-salé ou cassolette de calamar en plat principal : appétissant.

Reste maintenant à savoir ce que cela donne dans l’assiette. Je lance le repas en me laissant séduire par la tarte fondante de Normandie, la tarte étant indéniablement l’une des spécialités (et des réussites) de la maison. Entourée d’une salade fraîche et généreuse, celle-ci renfeme camembert et poitrine fumée. Fondante comme son nom l’indique, les saveurs se complètent à merveille, le tout dans une pâte savoureuse. Pendant ce temps-là, le Robec fredonne son délicat glou-glou...

Place au dessert ; j’ai choisi un grand classique : la tarte des sœurs Tatin. Là encore, rien à redire : pommes chaudes et moelleuses, pâte caramélisée juste comme il faut et crême fraîche en option. Le dernier atout de la Diva des Sens ? Ses prix. La formule plat et dessert, café compris, me reviendra à 11,50 €. Et pour la beauté du cadre, c’est gratuit !

Pratique. La Diva des Sens, 150, rue Eau de Robec, à Rouen. Tél. 02 35 36 70 11.