Nord-Cotentin. Pierres en lumières, le festival qui valorise avec brio le patrimoine

Le patrimoine normand regorge de bâtisses avec du cachet et certaines manquent de visibilité. Le festival Pierres en lumières permet de les valoriser. Le temps d'une soirée, samedi 13 mai, flambeaux, créations vidéo, expositions, démonstrations de savoir-faire, balades contées, concerts, spectacles et conférences embellissent les trésors historiques et culturels de la Manche, notamment du Cotentin.

Le Cotentin resplendit de richesses

Le phare de Carteret participe au festival et propose une soirée nocturne spéciale en partenariat avec le planétarium Ludiver pour revenir sur l'ingénieuse lentille de Fresnel. Du côté de Carneville, dès 18 heures, le public est convié dans la cour du château pour partager un apéritif et assister au spectacle Les trois pommes magiques, conté par Krystin. Le public pourra fabriquer des photophores et les disposer à la tombée de la nuit lors d'une balade guidée. À Bricquebec, dès 21 heures, une visite guidée nocturne de la forteresse médiévale de la ville se met en place, éclairée à la torche par un guide conférencier du Pays d'art et d'histoire du Clos du Cotentin. À Cherbourg même, l'Abbaye du Vœu se visite dès 18 heures en famille. À 20 h 30, l'ambiance changera puisqu'il faudra résoudre une enquête et répondre à la question : le squelette retrouvé par les archéologues est-il bien celui du prêtre Guillaume Argème de Rai ?

De la lumière, mais pas que !

À Omonville-la-Petite, la maison Jacques Prévert se visite librement de 20 heures à 23 h 30. À 21 heures, Alexandre Prévert, petit-fils d'un cousin de l'auteur, présente "Où sont passés vos rêves ?" Accompagné de son piano et de ses mots, Alexandre Prévert promène son public au fil des livres, des chansons et des films qui ont su le faire rêver au fil des ans.

À cheval entre le concert et le spectacle, le récital et le récit, ce moment privilégié offre à chacun la possibilité d'y retrouver ses références et d'en découvrir de nouvelles.

Pratique. Pierres en lumières, samedi 13 mai. Programme : pierresenlumieres.fr. Infos et réservation : 02 33 93 52 02.