Le Havre. Au cœur des Docks Vauban, cultiver son jardin

Le centre commercial du Havre implante en son sein un potager collectif. L'idée était de créer un lieu convivial à destination des clients et des habitants du quartier pour favoriser le lien social, la biodiversité et le plaisir de jardiner.

Il a été installé mi-avril, en extérieur. L'espace est composé de huit bacs de culture à réserve d'eau et de mobiliers de jardin (table, chaises, bancs) réalisés en bois de récupération. Au total, cela représente 12,2 m2 de surface de culture. Le tout est réalisé et animé par "On va Semer". Il s'agit d'une entreprise normande née en 2018 et qui gère des jardins potagers dans des entreprises, des collectivités ou chez les bailleurs sociaux.

Le principe de ce potager collectif est bien évidemment de permettre aux visiteurs de jardiner. Jusqu'en octobre, des ateliers participatifs sont proposés pour planter, entretenir et cueillir. "On peut planter un peu de tout", explique Clémentine Pasquet, animatrice de potagers collectifs pour "On va Semer". "Nous avons commencé par des fraises et des aromates. Ensuite, on va mettre des fleurs, dont des comestibles, puis toutes sortes de légumes comme des tomates, des pommes de terre, des courges, des courgettes et des salades."

Pratique. Jardin partagé des Docks Vauban, dix ateliers jusqu'au 25 octobre. Gratuit. Inscription sur docksvauban.com