Mortagne-au-Perche. Les pompiers vous ouvrent les portes de leur nouveau centre de secours

Samedi 15 avril, les sapeurs-pompiers de Mortagne-au-Perche avaient défilé à travers toute la ville, à l'occasion de leur transfert entre l'ancien et le nouveau centre de secours.

Une semaine plus tard, samedi 22 avril, ils vont ouvrir les portes au public du nouveau bâtiment situé sur la zone de Préfontaine, près du rond-point de la route de Rémalard.

Chaque année, les cinquante-huit pompiers de Mortagne, tous volontaires, effectuent quelque 700 sorties pour porter secours. Leurs nouveaux locaux, sur plus de 1 000 mètres carrés, ne sont donc pas un luxe. Ces nouveaux locaux seront inaugurés vendredi 21 avril au soir, en présence du préfet, Sébastien Jallet et du président du Conseil départemental, Christophe de Balorre, qui préside aussi le centre départemental d'incendie et de secours.

Après les discours du soir, samedi de 10 heures à 17 heures, ce sera place au grand public avec la visite des nouveaux locaux, mais aussi une exposition sur l'histoire des pompiers à Mortagne, des manœuvres de secours routier, et même des ateliers pour les enfants.