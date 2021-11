Cargill divise par sept ses fortes odeurs de chocolat

Au Grand-Quevilly, l’usine Cargill, qui fabrique des produits à base de cacao et de chocolat pour l’industrie agroalimentaire, a investi 6 millions d’euros entre 2004 et 2010 afin de réduire ses nuisances odorantes ainsi que ses rejets de gaz à effet de serre, et améliorer sa gestion des eaux et des déchets.

“Nous avons divisé par sept les odeurs”, affirme la direction. Pour y parvenir, l’usine s’est dotée en 2010 d’une installation de traitement des fumées. Cargill promet de s’attaquer bientôt aux “odeurs diffuses”.