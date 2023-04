Orne. Restrictions d'eau : Europe écologie-Les Verts ouvre le débat à Argentan

Alors que dès le mois de mars dernier, le préfet de l'Orne a placé le département en vigilance face au risque de pénurie d'eau et alors que le Conseil départemental s'inquiète de la situation, le groupe Europe écologie-Les Verts (EELV) ornais organise un débat public vendredi 14 avril à Argentan, autour du thème de l'eau : la ressource, les solutions face à la sécheresse, les priorités à donner entre l'agriculture, l'industrie agroalimentaire, la consommation de chacun au robinet, mais aussi les piscines.

"On ne veut pas être directifs et arriver avec nos solutions, on veut écouter les gens", explique Cécile Bussière, co-animatrice EELV dans l'Orne.

Ce débat en présence de spécialistes de l'eau, dont la conseillère régionale Geneviève Auger, est ouvert à tous, vendredi 14 avril à 19 heures, à la salle René-Cassin, à Argentan.