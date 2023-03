Clinchamps-sur-Orne. Septuagénaire tué avec un pistolet d'abattage : le procès vient de s'ouvrir

Trois accusés étaient présents lundi 27 mars, aux assises du Calvados. Une femme de 52 ans, détenue à la maison d'arrêt de Caen depuis août 2019, est accusée du meurtre de Jean Ginda, un retraité de 75 ans qui, selon plusieurs témoins, avait toujours beaucoup d'argent liquide sur lui. Il habitait à Caen, mais il élevait des animaux à Clinchamps-sur-Orne, qu'il revendait ensuite.

Un homme de 41 ans, détenu à la prison de Caen entre le 31 août 2019 et le 30 août 2020, lui, se présentait libre, mais sous contrôle judiciaire. Il répondait de tentative d'extorsion de fonds. Le troisième, né en 1959, emprisonné au Havre entre le 18 octobre 2019 et 12 mars 2020, comparaissait également sous contrôle judiciaire, pour ne pas avoir dénoncé le crime de la première, dont il avait eu connaissance.

La victime disparue

Les faits ont eu lieu lors de l'été 2019. Des amis de Jean Ginda, sans nouvelles de lui depuis le 15 août 2019, s'inquiètent. Le véhicule Citroën du septuagénaire est retrouvé calciné deux jours plus tard, et son corps sans vie est découvert sur un terrain à Clinchamps-sur-Orne la semaine suivante. Une enquête pour meurtre est alors ouverte. La victime, tuée à l'aide d'un pistolet d'abattage, portait un pacemaker. Cela a permis de situer sa mort au 15 août, entre 14 h 30 et 15 h 20.

Vol et suicide

La principale accusée est la femme de 52 ans, accusée de meurtre. Si la quinquagénaire a d'abord nié les faits, elle a reconnu, après quatre auditions, avoir eu le pistolet en main, tout en accusant son ancien compagnon de lui avoir donné. Elle affirme aussi que le coup est parti tout seul.

Le procès va se poursuivre jusqu'à jeudi ou vendredi.